Жители поселков Уютный, Большое Стиклево, микрорайона «Шабаны» и садового товарищества «Озерище» борются за право спать по ночам. Чрезмерный шум и вибрацию в их домах, превышающие санитарные нормы в 2–3 раза, создают товарные поезда: нежданно-негаданно они стали ходить по железнодорожной ветке Колодищи–Шабаны, которую не эксплуатировали более 50 лет.

Белорусская железная дорога на претензии людей отвечает коротко, и суть этих ответов такова: вам мешает – ваша проблема.

Как же получилось, что в стране, где, как утверждает глава государства, «главное в политике – народ», «люди – это главное», государственное ведомство может бесцеремонно вторгнуться в жизнь своих граждан и сделать ее невыносимой?!

В непростой ситуации попробовала разобраться «Народная Воля»…

Полный текст статьи Марии Эйсмонт под рубрикой «Журналистское расследование» читайте в газете “Народная Воля” за 2 октября