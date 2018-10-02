За восемь месяцев нынешнего года средняя зарплата педагогических работников составила 714,2 рубля, или 77% от средней зарплаты по стране.

Об этом сообщила 2 октября на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Наталья Криволапова.

— В правительстве рассматривается проект о поэтапном повышении заработной платы педагогическим работникам, который растянется примерно на 6 лет, — пояснила Наталья Криволапова. — Один из первых этапов повышения был 1 сентября 2018 года. Следующий планируется в 2019 году – он предусматривает установление отраслевых повышений педагогическим работникам. Пока о размерах говорить рано, но постепенно, с учетом ежегодного увеличения заработной платы педработникам, ожидается, что их зарплата к 2025 году увеличится в 2 раза.

Представитель Министерства образования также напомнила, что Главой государства на республиканском педсовете в августе 2017 года было дано поручение о повышении зарплаты педагогических работников, в том числе воспитателей дошкольных учреждений. Кроме того, в феврале текущего года во время рабочей поездки по Слуцкому району также было дано поручение о повышении заработной платы педаботников в 2 раза. В целях выполнения этих поручений с 1 сентября 2018-го всем педработникам, в том числе учителям, установлено повышение тарифных окладов в размере 20%. Это позволило увеличить заработную плату учителям в среднем на 42 рубля, или 8,9%. С 1 октября нынешнего года в связи с увеличением тарифной ставки первого разряда с 34 до 35,5 рублей зарплата педработников и учителей увеличилась в среднем на 22,7 рубля, или на 4,4%. В дальнейшем с 2019 года планируется дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников.

Что касается зарплаты учителей, то в среднем она составляет 759,4 рубля, или 81,8% от средней заработной платы по стране.