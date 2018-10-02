Пока не готова единая информационная система для работы с ID-картами, так как некоторые ведомства все еще работают с бумажными носителями.

Введение в Беларуси биометрических паспортов откладывается на один год – до 2020-го, сообщил заместитель начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу МВД Павел Хрищенович.

Ранее планировалось, что ID-карты будут выпущены в 2018 году, а с 1 января 2019 года их уже начнут выдавать гражданам. Такие карты призваны заменить традиционный бумажный паспорт – они будут содержать основную информацию о человеке и ключ электронной цифровой подписи, которая предоставит доступ к государственным электронным услугам.

“К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла”, – цитирует издание “СБ. Беларусь Сегодня” слова Хрищеновича.

Так, пока не готова единая информационная система, так как некоторые ведомства все еще работают с бумажными носителями.

По информации представителя МВД, сейчас с Минсвязи подготовлена “дорожная карта” по внедрению объединения всех систем, чтобы ID-карты были не просто пластиковыми карточками.

Хрищенович сообщил, что с 2020 года ID-карта будет обязательным документом для каждого белоруса. В дальнейшем МВД будет предпринимать шаги о признании белорусских ID-карт за границей.