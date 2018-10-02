Ранее ставили прививки для трёх актуальных штаммов, теперь из-за быстрой мутации вируса разработали вакцину против 4-х основных штаммов простудного микроорганизма.

Новая вакцина была тщательно проверена ВОЗ и одобрена. Четырёхвалентная прививка снизит шансы заразиться гриппом до нуля. Статистика утверждает, что в прошлом холодном сезоне вакцина от гриппа помогла предотвратить простуду у 135-ти тысяч людей.

В этому году планируется привить более 3-х миллионов человек. Детям до 14-ти лет поставят прививки бесплатно, за счёт государственного бюджета.