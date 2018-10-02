Двухкилометровый Дилижанский автомобильный тоннель, соединяющий две области Армении, оказался заблокирован из-за возгорания и взрыва фуры с белорусскими номерами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, коммуникаций и информационных технологий Армении.

По информации ведомства, инцидент произошел 29 сентября, в 11.30. Фура из Беларуси, перевозившая телевизоры и стиральные машины, загорелась в тоннеле, после чего произошел взрыв.

Спасатели оперативно эвакуировали другие автомобили из тоннеля. Из-за сильного задымления некоторое время сотрудники МЧС не могли добраться до фуры, но вскоре потушили возгорание.

В результате инцидента фура и груз сгорели полностью. Также огонь серьезно повредил тоннель. К счастью, пострадавших нет.