Минск и Москва не смогут окончательно решить «нефтяную» проблему, каким бы успешным ни оказался результат ожидаемых переговоров президентов двух стран.

Москва смягчила свою позицию

Профильные министерства РФ в своем стремлении пресечь любые возможные схемы реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ еще недавно были настроены чересчур жестко. Представители Минфина РФ отмечали, что на беспошлинных поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет в 2017 году потерял 10 млрд. рублей, а в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов. В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь вообще экономически нецелесообразным, поскольку Беларусь, перерабатывая российскую нефть, и так полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами.

Однако после того, как обсуждение этой темы вышло на уровень президентов, в Москве заметно смягчили тон. О полном запрете поставок российских нефтепродуктов в Беларусь теперь никто не говорит. Предполагается лишь квотировать поставки определенных видов нефтепродуктов. В принципе, такие квоты есть и сейчас. Ежегодно в рамках Союзного государства стороны подписывают индикативные балансы на поставку нефтепродуктов в Беларусь. Правда, Россия до сих пор строго не контролировала их выполнение. «А будет подписано, видимо, соглашение, где будет определена обязательность по их исполнению», — рассказал посол России в Беларуси Михаил Бабич журналистам 26 сентября в Могилеве. И, более того, стороны даже предусмотрят возможность корректировки в течение года показателей баланса в случае объективной необходимости.

Что же касается поставок нефтепродуктов для предприятий белорусской нефтехимии, то Москва готова удовлетворить их потребности в полном объеме. Как сообщалось, недавно концерн «Белнефтехим» уточнял потребности внутреннего рынка в импортируемых российских нефтепродуктах. Возражений с российской стороны не последовало.

«Поддержано предложение наших белорусских партнеров. Объем, который поставляется для нужд нефтехимии, будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году», – рассказал Бабич. Более того, как было сказано, «сколько нужно будет для потребления, развития нефтехимического производства, столько и будет поставляться».

Беларусь традиционно покупает в России широкую гамму продукции нефтепереработки для химической промышленности. Речь идет о параксилоле, парафине техническом, вазелине, минеральных восках и т. д. К примеру, параксилол – основное сырье для производства продукции ОАО «Могилевхимволокно». Ежемесячно предприятие потребляет более 50 тыс. тонн параксилола в качестве основного сырьевого компонента. ОАО «Нафтан» ранее производил около 40 тыс т параксилола в год, все это сырье поставлялось на могилевский химический гигант по внутрикорпоративным ценам, весьма далеким от мировы. Дефицит этого сырья «Могилевхимволокно» покрывает за счет импорта российского сырья – производства Омского НПЗ и Уфимского НПЗ.

После ввода в эксплуатацию установки изомеризации Мозырский НПЗ отказался от производства прямоногонного бензина, который востребован на ОАО «Полимир». Теперь около 100 тысяч тонн прямогонного бензина «Полимиру» приходится импортировать. Так что предприятия белорусской нефтехимии могут не беспокоиться: без российского сырья они не останутся. По оценочным данным, объем импорта российских нефтепродуктов для белорусской нефтехимии составляет около 0,5 млн. тонн.

Спор за темные нефтепродукты

Ключевая спорная позиция в нефтяных переговорах Беларуси и РФ сейчас – это поставки темных нефтепродуктов, прежде всего мазута. Об итогах этих переговорах российских посол говорить не стал. «Идут пока переговоры, об итогах всех переговоров объявят президенты»», — отметил Бабич. При этом белорусская сторона не хочет менять сложившиеся правила игры. «Мы настаиваем на сохранении традиционно сложившихся объемов. Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — заявил 10 сентября журналистам белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко, комментируя позицию Беларуси по переговорам с РФ о поставках нефтепродуктов в страну.

В ходе недавнего совещания по итогам встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия выработали варианты решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой темных нефтепродуктов. «Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — отметил президент.

«Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса», — заявил президент.

В тот же день состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина: президенты обсудили и, как сообщала пресс-служба Лукашенко, нашли решение по главному вопросу. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от «перетаможки» нефти и о расчетах Беларусью за поставляемый газ.

В Таджикистане 28 сентября прошла встреча лидеров стран СНГ. Ожидалось, что визит А. Лукашенко в Душанбе поставит точку в торге с Москвой по нефтяному вопросу. Однако по итогам визита официальных комментариев по этой теме не последовало.

Пока Москва действует мягче, чем раньше

Нынешний спор Москвы и Минска по поставкам нефтепродуктов в Беларусь протекает гораздо мягче, чем 8 лет назад.

Напомним, с 1 января 2010 года Россия стала облагать таможенной пошлиной поставки в Беларусь нефти (за исключением 6,3 млн. тонн – потребности внутреннего рынка), но и нефтепродуктов. Пошлиной в том числе стало облагаться и нефтехимическое сырье при поставках в Беларусь. Причем, Москва действовала очень решительно: основанием пересмотра прежних условий импорта послужила телетайп-программа первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Малинина. Дело в том, что в 2009 году Беларусь импортировала из России 3,78 млн. тонн нефтепродуктов — в 1,5 раза больше, чем в 2008 году. При этом значительно больше, чем обычно, из РФ было импортировано мазута, который в конце 2008 – начале 2009 годов Беларусь использовала в качестве альтернативного вида топлива относительно дорогому российскому газу.

Тогда Минюст Беларуси обратился даже в Экономический суд СНГ с исковым заявлением по вопросу о правомерности взимания вывозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье, поставляемые из РФ в Беларусь. Белорусская сторона заявила, что взимание пошлин нарушает действующие договоренности с РФ и по сути, означает угрозу полной остановки работы ряда крупнейших предприятий нефтехимического комплекса страны.

Экспортные пошлины на нефтепродукты для Беларуси Москва отменила лишь с 1 января 2011 года. Это стало платой за форсированную ратификацию белорусской стороной соглашений по созданию Единого экономического пространства (ЕЭП) – одного из этапов реализации евразийского интеграционного проекта. Напомним, что подписание пакета соглашений по ЕЭП состоялось 9 декабря 2010 года в Москве после полуторачасовой встречи президентов России и Беларуси. Наиболее мотивированной стороной в процессе подготовки пакета документов по ЕЭП была Беларусь, так как Россия пообещала снять для нее пошлины на нефть и нефтепродукты за год до старта ЕЭП – с 1 января 2011 года, если к этому времени Минск ратифицирует пакет соглашений по ЕЭП.

Таким образом, России пришлось заплатить Беларуси за ее согласие на участие в создании ЕЭП, а также за согласие передать часть полномочий наднациональному органу – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Отметим также, что вскоре после отмены таможенных пошлин на нефтепродукты в Беларуси «расцвел» «растворительный» бизнес. В 2012 году объем поставок российских нефтепродуктов в Беларусь увеличился до рекордных 8,474 млн. тонн. Чтобы подвести черту под экспортом сублимированных нефтепродуктов с территории Беларуси, Россия инициировала поправки законодательство Таможенного союза: прямогонный бензин, служивший основой для «растворительного» бизнеса, запретили включать в режим переработки и получить из него товар, необлагаемый пошлиной.

Показательно, что вслед за этим в 2013 году Беларусь снизила импорт российских нефтепродуктов до 124,9 тыс. тонн. Правда, уже в 2014 году объем импорта увеличился до 4,205 млн. тонн.

Цена вопроса

Коль вопрос поставок в Беларусь темных нефтепродуктов вынесен на президентский уровень, то он в конце концов разрешится. Как можно предположить, Беларуси вряд ли удастся сохранить статус-кво. Но, судя по всему, и за комфортный сценарий решения придется чем-то платить.

Отметим, что министр энергетики РФ Александр Новак и в 2013 году говорил о потерях для российского бюджета от беспошлинной поставки нефти в Беларусь. Тогда он отмечал, что российский бюджет дополнительно теряет с каждой тонны примерно 400 долларов. «Но мы эти потери можем компенсировать, развивая сотрудничество с белорусскими компаниями и создавая, например, СП в сфере электромашиностроения, которые задействованы в производстве минеральных удобрений», — резюмировал тогда А. Новак.

И неслучайно подписание нефтяного баланса с Беларусью на 2013 год Россия негласно завязала на условия реализации 5 проектов – как символа глубины белорусско-российской интеграции. В то время «Гродно Азот» обсуждал проект создания СП с «Газпромом», «Пеленг» – с «Роскосмосом», «Интеграл» — с «Росэлектроникой», МАЗ – с КАМАЗом, Минский завод колесных тягачей – с госкорпорацией «Ростехнологии». Правда, ни один из 5 интеграционных проектов до финиша не дошел.

Не исключено, что приватизационная или, теперь уже, кооперационная тема в отношениях между союзниками вновь будет реанимирована.

Как проконтролировать?

Если стороны подпишут баланс поставок нефтепродуктов Беларусь с указанием конкретных объемов того или иного вида сырья, то возникает вопрос: как проконтролировать его выполнение?

Регулировать объем поставок нефти проще. Нефть в Беларусь поставляют несколько крупных компаний, получающих квоту на вхождение в трубу. – это «Газпром нефть», ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Роснефть», которых правительство РФ определило в качестве нефтяных операторов.

Проконтролировать поставки нефтепродуктов в Беларусь сложнее, поскольку на этом рынке гораздо больше операторов, а поставки осуществляются по железной дороге. Что же касается каких-то, даже жестких инструкций, если таковые будет приятны то, как показывает опыт, они, как правило, не работают. Напомним, что в свое время Россия тщетно добивалась от Беларуси выполнения подписанных соглашений по поставкам белорусских нефтепродуктов на российский рынок. Хотя Москва и Минск договорились, что компетентные органы сторон ежеквартально до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, будут сверять выполнение согласованного графика поставок в Россию белорусских автомобильных бензинов. И при их недопоставке в объеме, превышающем 10% от предусмотренного графиком, Россия может снизить объем поставки в Беларусь нефти трубопроводным транспортом.

Но на практике эти договоренности не работали, поскольку для белорусских экспортеров топлива поставки на российский рынок были коммерчески невыгодными. Чтобы решить эту проблему, российская сторона намеревалась даже принять методику определения маржи поставок белорусских нефтепродуктов на российский и европейские рынки, однако стороны так и не формализовали эти решения.

ЕАЭС не разрушить монополию российский ВИНКов?

Так что пока внутренние цены на нефтепродукты в России будут ниже мировых, всегда найдутся предприимчивые люди, которые найдут схемы, как на этом заработать.

Необходимость в таких схемах исчезнет, надо полагать, с созданием общего рынка нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе.

Предполагается, что общий рынок нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС заработает с 1 января 2025 года. Однако уже сейчас эксперты видят серьезные риски на пути его создания.

В условиях коллективного доминирования нефтяных компаний на нефтяных рынках России могут возникнуть трудности при формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, отметил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец 20 сентября на VI международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница» в Минске.

В числе рисков для создания общего нефтяного рынка ЕАЭС Л. Шенец назвал отсутствие рынков нефти в государствах-членах союза и наличие вертикально-интегрированных компаний (ВИНКи), отсутствие механизмов определения рыночных цен на нефть, а также незначительное количество независимых нефтеперерабатывающих предприятий. Все это осложняет доступ к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Показательно, что посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев на пресс-конференции в начале сентября отметил, что его страна готова поставлять в Беларусь столько нефти, сколько необходимо белорусам. «Но как попасть в эту трубу и довести до вашего НПЗ? Это загадка очень большая. С кем бы я ни говорил на эту тему в Казахстане, говорят: «давно готовы поставлять нефть в Беларусь, но мы просто не зайдем…Между нами громадная российская территория», — отметил дипломат.

Отметим, что посол не сделал ремарки относительно создания общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, который, согласно базовым договоренностям реализации интеграционного проекта, должен предоставить право равного доступа к «трубе» компаний евразийского союза.

СПРАВКА: Импорт российских нефтепродуктов в Беларусь

В 2015 году Беларусь закупила в России 1,627 млн. тонн нефтепродуктов (в 4,3 раза больше, чем за 2014 году) на 469,849 млн. долларов. В 2016 году импортировала из РФ 1,68 млн тонн нефтепродуктов (+3,39%) на 565 млн. долларов. В 2017 году в Беларусь было поставлено 3,290 млн. тонн российских нефтепродуктов (на 95,6% больше, чем в 2016 году) на 1,084 млрд. долларов. В январе-июле 2018 года из России было поставлено 2,348 млн. тонн нефтепродуктов (на 36,8% больше, чем в январе-июле 2017 года) на 912,192 млн. долларов.