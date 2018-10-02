3 октября Федеративная Республика Германия отмечает национальный праздник – День Германского единства. Именно в этот день в 1990 году произошло объединение Федеративной Республики Германия и Германской Демократической Республики, а через несколько дней была разрушена и Берлинская стена – символ разделенной страны. Про новейшую историю Германии и немецко-белорусское сотрудничество, начало которому было положено еще 96 лет назад, мы поговорили с Петером Деттмаром – Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси.

– Господин Посол, мало кто знает, что дипломатические отношения между Беларусью и Германией (тогда БССР и Веймарской Республикой) были установлены еще в 1922 году. Так что в 1992-м они были просто возобновлены на новом уровне, и в Минске было открыто немецкое посольство. А Вы сами отсчет немецко-белорусского сотрудничества с какого времени ведете – с 1922-го или 1992 года?

– Давайте сначала рассмотрим историческую ситуацию, которая сложилась в 1922 году. Германия была страной, которая проиграла Первую мировую войну и в 1919-м вынужденно подписала Версальский договор. А в апреле 1922 года был подписан

Рапалльский договор. В той исторической ситуации Германия и Россия были странами-париями на европейской карте, они даже не были членами Лиги наций. Таким образом, подписывали договор два государства – Германия и Россия, которые хотели добиться нормальных отношений хотя бы между собой. Затем, в конце 1922 года, в Берлине было подписано соглашение, в соответствии с которым действие Рапалльского договора было расширено и на Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, что свидетельствовало о ее признании на международной арене.

А в 1992 году ситуация была совсем иная. Закончилась «холодная война», конфронтация между политическими системами, Западом и Востоком, произошло объединение Германии, развалился Советский Союз. В такой ситуации важным шагом руководства ФРГ, прежде всего тогдашнего министра иностранных дел Ганса Дитриха

Геншера, было установление дипломатических отношений с новыми самостоятельными государствами, бывшими республиками СССР. В их числе была и

Республика Беларусь. Впервые полностью суверенная Беларусь наладила дипломатические отношения с Германией. Поэтому настоящее сотрудничество между нашими странами началось все же с 1992 года…

Полный текст интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром читайте в газете “Народная Воля” за 2 октября