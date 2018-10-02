Нобелевская премия по физике присуждена трём учёным: гражданину США Артуру Эшкину, французу Жерару Муру и гражданке Канады Донне Стриклэнд «за революционные открытия в области лазерной физики».

Артур Эшкин изобрел «лазерный пинцет», с помощью которого можно захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки.Он работает на использовании радиационного давления света для передвижения физических объектов.

Муру и Стриклэнд награждены за изобретение «метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности».