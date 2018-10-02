Disgusting Food Museum открывается в городе Мальмё – третьем по величине в стране.

Составляя экспозицию, создатели музея выбрали самые диковинные (на взгляд европейца) блюда их разных стран, пишет nat-geo.ru.

Так, шведам показался «отвратительным» кумыс – вероятно, не столько из-за вкуса, сколько из-за «странной» идеи доить лошадь.

В китайской кухне есть популярная закуска «столетнее» или «тысячелетнее яйцо»: яйца на несколько недель или месяцев погружают в среду с сильно щелочной реакцией (смесь глины, негашёной извести, золы и рисовой шелухи). Без доступа воздуха белок приобретает упругую консистенцию и становится тёмно-коричневого цвета и полупрозрачным, а желток – тёмным, кремообразным, приобретает аммиачный запах и сырный привкус.

В Перу в пищу употребляют морских свинок, на Сардинии едят сыр вместе с личинками мух (и продуктами их жизнедеятельности), корейцы бросают в рисовую водку живых новорожденных мышей, а азиатский фрукт дуриан из-за запаха даже запрещено проносить в общественные места.

Шведская кухня тоже имеет свои «отвратительные блюда» – это, в частности, знаменитый сюрстрёмминг, консервированная квашеная сельдь. В конце XIX века автор одной поваренной книги насмешливо писал: «Они (любители) находят её изысканнейшим деликатесом, но на банкете её подадут лишь в том случае, если хозяин пожелает есть в одиночестве или, быть может, позовет гостей без носа».

Все экспонаты будут настоящими: так на них «интереснее» смотреть (а некоторые можно и отведать). Правда, сюрстрёмминг создал немало проблем при организации экспозиции: куски резко пахнущей рыбы пришлось поместить в герметичный контейнер.

Музей откроется 31 октября. Проработает он всего три месяца, а затем в таком же формате появится в Шанхае и других городах мира.