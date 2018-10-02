Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая 1 октября 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал развитие глобализации, которое учитывало бы интересы всех, одной из ключевых задач современного мира. Однако, по его словам, с этим наблюдаются очевидные сложности, сообщили в МИД.

Так, отметил министр, глобализационные процессы сопровождаются появлением новых геополитических и геоэкономических линий. И Беларусь, которая с одной стороны входит в ЕАЭС, а с другой – заинтересована в интенсивном экономическом взаимодействии с ЕС, в полной мере ощущает «на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики».

«Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций наша страна пусть не напрямую, а косвенно, но несет значительные экономические потери», – подчеркнул глава МИД.

Он отметил важность построения «справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры как в Европе, так и в других регионах мира». Ее неотъемлемой составляющей, по его мнению, должны стать многоуровневые интеграционные проекты.

В частности, Беларусь заинтересована в сближении ЕАЭС и ЕС и продвигает идею «интеграции интеграций» как принципа сотрудничества, ориентированного на совместный поиск оптимальных путей объединяющего экономического роста и устойчивого развития.