Лукашенко показали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх 2019 года, передает БЕЛТА.

Презентация прошла во Дворце Независимости. Образцы формы главе государства представили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич, дизайнер Юлия Латушкина и генеральный директор предприятия “Соло-Пинск” Василий Горегляд.

“В чем тут белорусская изюминка?” – поинтересовался Александр Лукашенко. Разработчики экипировки и костюмов рассказали президенту о дизайнерских особенностях и нюансах производства. Как было доложено главе государства, при производстве формы учитывались пожелания самих спортсменов и требования организационного комитета игр.

Осматривая все образцы, глава государства обратил внимание на белорусский герб на форме. “Герб должен быть по контуру вышит или вшит на костюм, – высказал он замечание. – Чтобы герб был как герб, а не пятнышко. Это важно”.

Касаясь спортивной экипировки, которая разработана предприятием “Соло-Пинск”, Александр Лукашенко заметил, что ее цвета не такие яркие и насыщенные, как цвета формы участников акции “Пламя мира”, хоть последняя также была пошита на пинском производстве. “Советуйтесь с дизайнерами и художниками, чтобы это было достойно. Чтобы форма соответствовала этой (разработанной Юлией Латушкиной. – Прим. БЕЛТА) – это яркая форма, сразу бросается в глаза. Ее можно взять за образец по яркости, четкости, броскости. Коль вы и эти ткани делали, тогда что за проблема, сделайте такие же яркие”, – поручил президент. Руководитель предприятия заверил, что форма будет доработана с учетом требований главы государства и пожеланий самих спортсменов.

Александр Лукашенко также поинтересовался, почему форму для белорусских спортсменов и волонтеров не смогли разработать государственные предприятия и их дизайнеры. Как доложили президенту, в конкурсе они участвовали, однако не смогли выиграть его, потому что уступают по многим параметрам. “Значит, этот вопрос задайте Ефимчику (председатель концерна “Беллегпром” Николай Ефимчик. – Прим. БЕЛТА). Пусть мне ответит, почему не смогли конкурировать с частными предприятиями. И почему у нас одна Латушкина выигрывает этот конкурс? Почему нет достойных конкурентов, у Ефимчика в том числе?” – спросил глава государства.

Он добавил, что вопрос, кто будет разрабатывать и производить форму – частное предприятие или государственное, не принципиальный. Главное, чтобы этим занимались белорусские специалисты, и одежда была хорошего качества, заключил глава государства.