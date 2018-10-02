Компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, создаст в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет, включая около 500 в Минске.

Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.

Точки продаж — киоски, магазины, павильоны — появятся в связи с реализацией «Энерго-Оилом» инвестпроекта по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, сказал собеседник, знакомый с процессом.

Для этого, как говорит источник, местные исполкомы должны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это будут киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

Размеры и места этих земельных участков определяются инвестором по согласованию с местными властями.

По словам собеседника, до конца 2018 года «Энерго-Оилу» должна принадлежать почти тысяча земельных участков во всех областях, около 190 из которых — в Минске. До конца 2019 года их число должно возрасти до примерно 2500, включая почти 500 в столице.

А это может значить, что на улицах Минска теперь будут не только киоски «Белсоюзпечати» и «Минсктранса», но и табачные.

Кто такой Алексей Олексин

Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Бизнесмен раньше был также партнером Юрия Чижа.

Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы предпринимателя сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте и логистике («Бремино-Групп»), а также ресторанном бизнесе («Старое русло»).