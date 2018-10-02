Белорусское приложение Flo вышло на первое место в категории в американском App Store

Созданное в Беларуси «женское» приложение Flo заняло первую строку в категории Health & Fitness американского магазина приложений Apple. Об этом написал в своём Facebook сооснователь стартапа Дмитрий Гурский.

Именно App Store США считают одним из самых конкурентных среди региональных магазинов приложений. При этом белорусская разработка уже удостаивалась статуса «приложение дня» на американском рынке. Тогда Гурский назвал это «высшей оценкой», которое приложение может получить от Apple.

Также по итогам 2017 года Flo попало в топ-5 популярных приложений для здоровья.