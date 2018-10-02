2 сентября белорусская теннисистка, 16-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории «Премьер» в Пекине (Китай) с призовым фондом 8,2 миллиона долларов.

В 1/16 финала белоруска выиграла у Гарбинье Мугурусы (Испания, WTA 15) в двух партиях – 7:5, 6:4.

Соперницей Соболенко в борьбе за выход в четвертьфинал станет 8-я ракетка планеты Каролин Гарсия (Франция).

Завтра выступление в 1/16 турнира в Пекине предстоит еще одной белорусской теннисистке – Александре Саснович (WTA 32). Она будет играть с Каролиной Плишковой (Чехия, WTA 7).