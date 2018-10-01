Добычей злоумышленников стала трехлетняя «Toyota Camry», принадлежащая жителю Новополоцка, однако угонщиков быстро задержали.

23 сентября 43-летний полочанин и 49-летний минчанин завели чужую «Toyota» накануне с использованием электронного устройства для запуска двигателя и пытались уехать. Однако, поскольку авто было оборудовано сигнализацией, его скоро остановили. Также была задержана сопровождавшая угнанную легковушку «Audi 80», Об этом «ННВ» сообщили у УСК по Витебской области.

В машине угонщиков следственно-оперативная группа нашла радиостанции, блокировщик сигнала и устройство для запуска двигателя, которые использовались злоумышленниками для проникновения в автомобиль и его угона.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205 УК — кража, совершенная в особо крупном размере. Обоих мужчин заключили под стражу, одному из них предъявлено обвинение. Также следователи устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений.