Комиссия на некоторые виды платежей вводится в кассах «Беларусбанка».

С 1 октября 2018 года за некоторые виды платежей в едином расчетном и информационном пространстве будет взиматься комиссия. Так, придется дополнительно заплатить 1 рубль за оплату: парковки, обучения, услуг интернета и т.д. Данные платежи можно совершить бесплатно в инфокиосках или через интернет-банкинг.

За наиболее популярные у населения платежи комиссию брать не будут. Сюда относится «коммуналка», городской телефон, налоги, сборы, пошлины, штрафы, взносы страховым агентам. Комиссию также не возьмут за благотворительность и выплаты в пользу «Беларусбанка».