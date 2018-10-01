Тарифная ставка первого разряда для бюджетников увеличится с 1 октября.

Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа №632 предусмотрено, что с 1 октября текущего года будет увеличена тарифная ставка первого разряда до Br35,5, сообщает БЕЛТА.

Подготовленный проект, касающийся установления размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников, разработанный для повышения уровня оплаты труда, был одобрен президентом страны Александром Лукашенко.

Так, с 1 октября текущего года предусматривается, что тарифная ставка первого разряда будет повышена с 34 рублей до 35,5 рублей работникам бюджетной сферы в целом.

Отмечено, что по сравнению с августом в октябре прирост зарплаты у работников бюджетной сферы увеличится от 11% до 46%.

До этого ставка первого разряда увеличивалась с 1 марта.