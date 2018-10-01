Власти Сингапура выплатят жителям 700 миллионов сингапурских долларов (512 миллионов долларов США) за вклад в развитие государства.

Выплаты получат все достигшие 21 года жители города-государства. В зависимости от их годового дохода каждый получит от 100 до 300 сингапурских долларов.

В феврале власти Сингапура отчитались о том, что экономический рост страны превосходит ранее запланированные показатели на 3,6%.

В Сингапуре на протяжении многих лет проводится политика властей, в соответствии с которой населению даются бонусы за экономическое процветание государства.