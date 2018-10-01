Что будет, если Россия не даст миллиард долларов кредита на рефинансирование долга?

Беларусь рассчитывает возобновить прерванные больше года назад переговоры с Международным валютным фондом в 2020 году, сообщил агентству Рейтер министр финансов Максим Ермолович. В 2019 году по внешним долгам наша страна должна будет выплатить 3,7 миллиарда долларов.

Почему Беларусь затягивает с переговорами с МВФ по новому кредиту?

По мнению экономиста Льва Марголина, это связано с тем, что Беларусь не выполняет условий, на которых настаивает МВФ.

— Из этих условий два главных — это отсутствие перекрестного субсидирования, то есть, тарифы на ЖКХ могут быть ниже, чем рыночные, но они должны компенсироваться конкретным людям, а не всем сразу. И второе, что не сделано, — не наведен порядок с государственной собственностью. Причем МВФ уже шел навстречу, согласившись на первом этапе без приватизации просто разделить две функции — управления и собственности. Чтобы не было такого, что министерство само владеет, само управляет, само создает льготные условия.

Я так понимаю, что Максим Ермолович надеется до 2020 года каким-то образом все-таки убедить Александра Лукашенко, что это нужно сделать. А тогда можно будет опять обращаться за кредитами, и МВФ с удовольствием поможет.

— Почему назван именно 2020 год, ведь уже в следующем году Беларуси предстоит выплатить по внешнему долгу 3,7 миллиарда долларов?

— Потому что выполнить все требования — очень непростая задача. Хорошо, если правительство успеет за год. А как можно вести разговор сейчас, когда, вот, казалось бы, у нас речь идет об экономически обоснованных тарифах, но потом выясняется, что в них скрываются и необоснованные затраты Министерства энергетики?

Работы еще вагон и маленькая тележка.

— Министр сказал, что есть планы рефинансировать долг на сумму 1,8 миллиарда долларов. За счет каких средств?

— Они уже озвучивали свои мечты, что часть должна дать Россия, которую активно уговаривают, часть разместить на внутреннем рынке в виде облигаций. Есть надежды и на Китай.

— Что будет, если Россия не даст миллиард долларов кредита на рефинансирование долга?

— Есть разные варианты. Во-первых, она может дать миллиард, во-вторых, она может просто пролонгировать существующие кредиты без дополнительного финансирования, а в-третьих, она может вообще отказаться это делать. Тогда будет то, что называется дефолт – невозможность рассчитаться по своим долгам вовремя.

— Какие последствия это может иметь?

— Государство может стать в ряды неприкасаемых: тут же вся торговля переводится на предварительную оплату, начинаются поиски собственности за рубежом и судебные аресты на эту собственность и еще много неприятностей, так что лучше этого не допускать.

Нужно обратить внимание, как Лукашенко интенсивно обрабатывает Путина – и в Сочи летал лишний раз, и в Душанбе, и в Могилеве, и вот если после Могилева ничего конкретного не будет, то они, наверное, будут думать о каких-то других вариантах. Может, тогда МВФ приблизится с 2020 года на 2019-й. Но тогда надо будет принимать экстренные меры для решения тех проблем, о которых говорилось выше.