Нарушитель проигнорировал требование об остановке, и сотрудникам ГАИ пришлось начать за ним погоню.

Это произошло сегодня, 1 октября, примерно в три часа ночи.

Погоня началась в районе Молодёжного центра в Слуцке, когда водитель Volkswagen Jetta не остановился по требованию сотрудника ГАИ. Инспекторам ДПС пришлось начать за нарушителем погоню на служебной машине, рассказал «Кур’еру» Александр Станкевич, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД.

Во время преследования сотрудники ГАИ неоднократно подавали водителю сигналы, требующие остановки: «включали на служебном авто маяк синего и красного цветов, призывали остановиться через громкоговорящее устройство».

Водитель Volkswagen Jetta всё равно игнорировал требования и, создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения, ехал по улице Ленина в сторону кафе «355 км», расположенного под Слуцком.

«Инспекторы ДПС сделали два предупредительных выстрела в воздух. Но водитель проигнорировал и это. Задержать его удалось, только когда он заехал на территорию кафе», — добавил Александр Станкевич.

В отношении водителя — жителя Слуцкого района — было составлено пять административных протоколов. Он был пьян, а также не имеет водительского удостоверения.

По информации «Кур’ера», водителю 26 лет. Он работает трактористом. Пытаясь скрыться от милиции, он разогнался до скорости примерно 140 км/ч. Машина ему не принадлежит. В ГАИ не подтвердили информацию, что в салоне с водителем во время погони были также его жена и ещё одна женщина.