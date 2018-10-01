Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились Джеймс Пи Эллисон (James P. Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы. Оба ученых изучали специфические белки, подавляющие активацию противоопухолевых механизмов. Об этом сообщается на сайте премии.

Джеймс Пи Эллисон занимался изучением мембранного белка CTLA-4, который является контрольной точкой, то есть подавляет иммунный ответ. Этот механизм предотвращает атаку Т-клеток на клетки, принадлежащие самому организму. Ученый нашел способ дезактивировать CTLA-4 с помощью антител, что позволяет Т-лимфоцитам бороться с опухолью. Тасуку Хондзё исследовал другой мембранный белок PD1, который также играет роль в отрицательной регуляции иммунной системы и предотвращает активацию Т-лимфоцитов. Благодаря работам этих ученых удалось разработать принципиально новую терапию рака, называемую ингибированием иммунных контрольных точек.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2017 год получили Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young) за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, — биологические часы с периодом 24 часа.

По традиции, в Стокгольме 10 декабря 2018 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония награждения. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в этом году составит около одного миллиона долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии).