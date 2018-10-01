Накануне, 30 сентября, прошел матч высшей Лиги Чемпионата Беларуси по футболу, который завершился победой БАТЭ над минским «Динамо».

После игры традиционно прошла послематчевая конференция, на которой тренеры команд Сергей Гурченко и Алексей Бага высказались о результатах. Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу борисовчан.

По словам наставника БАТЭ победа далась команде с большим трудом: «Важнейшая и тяжелейшая победа. Это звучит банально, но так и есть. Дали фору сопернику, а потом неимоверными усилиями (физическими, моральными) вышли из этого положения и одержали победу».

О забитом голе Драгуна на 53-ей минуте игры Бага сказал весьма оригинально, что это «мистика и фантастика»: «Каждый, кто вякал в этот вечер в отношении… может закрыть ротик и понять, что этот человек сделал для нашего футбола и клуба».

Сейчас БАТЭ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, минское «Динамо» — на третьей строчке.