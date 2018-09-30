Врачи назвали лучший вид сладостей для здоровья

Ученые из Германии провели исследование, в котором удалось выяснить, какой вид сладостей способен принести больше пользы, чем вреда.

Любовь к сладостям для многих не знает границ. Как шутят на просторах социальных сетей – «я пью чай не с шоколадкой, а ради нее». Действительно, ученые доказали, что повышение серотонина в крови от сладостей способно вызвать кратковременное чувство эйфории.

Однако ни для кого не секрет, что от конфет очень много «побочных эффектов»: лишний вес, угревая сыпь и многое другое. Какое же лакомство можно позволить себе больше положенной дозы? На этот вопрос ответили ученые из Германии и Швеции (Каролинский институт и Уппсальский университет).

Спасительным для сладкоежек является горький шоколад. Он имеет не только противовоспалительный эффект, но и способен продлить жизнь. Ученые говорят, что это настоящая кладезь витаминов и ценных для организма веществ – при высушивании в какао-бобах появляется компонент Д2.

В горьком шоколаде процент какао высок, а сахара – очень мал. Благодаря этому сладость не несет столько вреда, как другие «вкусности». Витамины группы D нормализуют процесс свертываемости крови и улучшают деятельность щитовидки.