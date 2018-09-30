В Македонии провалился референдум о вступлении в ЕС и НАТО и переименовании страны. Об этом сообщило агентство dpa в воскресенье, 30 сентября. По его данным, на участки для голосования пришли лишь 34 процента из 1,8 миллиона избирателей. Таковы были данные ЦИК за полчаса до закрытия участков.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей. Жители Македонии должны были ответить на один вопрос: “Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?”. Речь идет о Преспанском соглашении о переименовании страны в Республику Северная Македония.

В случае успеха Греция перестала бы блокировать сближение этой балканской страны с ЕС и НАТО. Претензии Греции связаны с тем, что крупный регион на севере страны называется так же. Противники референдума в Македонии заявляли, что переименование страны означает отказ от национальной идентичности.

Несмотря на то, что большинство избирателей не пришли на участки, премьер-министр Македонии Зоран Заев оценил референдум как “успешный”, поскольку, по его словам, “значительное большинство” голосовавших высказались за вступление в ЕС и НАТО.

Теперь дискуссии о переименовании страны будут продолжены в парламенте страны, референдум носит лишь рекомендательный характер. Для решения о переименовании Македонии необходимы голоса двух третей депутатов. Пока сторонникам сближения с ЕС не удалось найти эти голоса в парламенте.

Однако Заев заявил, что если это решение не будет принято, в стране пройдут досрочные парламентские выборы.