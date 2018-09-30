В Гомеле рабочий сорвался с крыши здания: он погиб

Смертельное падение с крыши произошло в Гомеле. Во время ремонта кровли с 5-метровой высоты упал плотник, – проинформировали представители УСК по Гомельской области.

Несчастный случай произошел 27 сентября. В этот день 53-летний рабочий снимал шифер с крыши складского здания, расположенного на территории предприятия «Гомельоблагросервис». В какой-то момент работы он не удержался и сорвался вниз с высоты около пяти метров.

Мужчина получил серьезные ранения. Его доставили в Гомельскую областную клиническую больницу. К сожалению, в медучреждении он умер. По факту ЧП следователи проводят проверку.