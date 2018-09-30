В понедельник в Беларуси будут дуть южный ветра и в дневные часы ожидается местами до 18 градусов тепла.

Синоптики предупредили о возможных заморозках в Беларуси в ночные часы, сообщили в Гидромете.

В последний день сентября на большей части территории страны сохраниться переменная облачность, будет практически без осадков, но на севере ожидается сильный порывистый ветер. Днем +12..+14°С, к вечеру похолодает до +7..+9°С, ночью будет еще холоднее.

“В ночь на 1 октября в ряде регионов республики прогнозируются заморозки от 0 до 3 градусов мороза”, – сообщили Sputnik в воскресенье в Гидромете.

В днем в первый день октября будет достаточно тепло, ожидается переменная облачность и будет без осадков.

В утренние часы – слабый туман, видимость на дорогах будут ограничена. Восточный ветер сменится на южный.

В середине дня в понедельник воздух прогреется до +12..+18°С в зависимости от региона республики.