С употреблением алкоголя связали 7 видов рака

Новые результаты исследования ученых из Университета Отаго (Новая Зеландия) дали понять, что следует пересмотреть безопасную для здоровья человека норму употребления спиртных напитков.

Ученые установили: регулярное злоупотребление алкоголем приводит к развитию рака ротовой полости, гортани, пищевода, тонкого и толстого кишечника.

В народе бытуем мнение, что спиртосодержащие напитки вызывают только рак печени. На самом деле, отмечают ученые, картина куда мрачнее.

Алкоголь провоцирует появление множества заболеваний, включая онкологию молочной железы.

По словам Сюзанны Браун, участницы программы Всемирного фонда исследования рака, алкоголь представляет куда большую опасность для человеческого организма, нежели наркотики.