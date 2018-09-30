Во время обгона мотоцикл занесло, он опрокинулся и столкнулся с двигавшимся навстречу Citroen.

Молодой водитель мотоцикла погиб в Пуховичском районе, сообщили в субботу в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Смертельная авария произошла днем в пятницу, 28 сентября. 33-летний байкер на Honda CBR 1100XX двигался по автодороге Голоцк – Зазерье – Седча-Озеричино и возле деревни Зазерье решил обогнать автомобиль Hyundai. Совершая маневр, он выехал на встречную полосу, где мотоцикл занесло, и он опрокинулся на проезжей части.

В результате мотоциклист совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Citroen C5, за рулем которого находился 69-летний уроженец России.

“В результате ДТП от полученных травм мотоциклист скончался на месте аварии”, – рассказали в ГАИ.

Также сообщается, что в момент аварии все водители были трезвые.