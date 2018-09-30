В соцсетях писали, что между станциями “Октябрьская” и “Площадь Ленина” столкнулись поезда, но в метрополитене рассказали, как все было на самом деле.

Машинист инструктор Минского метрополитена Андрей Какошин прокомментировал инцидент в минском метро, вызванный неисправностью одного из составов, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В минувшую пятницу, 28 сентября, на московской линии метро с 17:50 до18:03 было временно остановлено движение. Инцидент был вызван неисправностью подвижного состава, который был заменен на перегоне между станциями “Октябрьская” и “Площадь Ленина”.

“28 сентября 2018 года в 17 часов 47 минут при следовании состава электропоезда №0335-0898-0899-0900-0336 по второму главному пути перегона “Октябрьская – Площадь Ленина” маршрута №13, произошла сработка вентиля замещения №1 (ВЗ1) тормозной пневмосистемы, из-за чего не отпускали пневматические тормоза. Поезд остановился”, – рассказал Какошин.

На период остановки поездов в тоннеле была включена вентиляция для поступления свежего воздуха. После того, движение было восстановлено, вентиляцию отключили.

Какошин пояснил, что машинист неисправного состава не смог оперативно найти и устранить неполадку. В результате диспетчер назначил вспомогательный маршрут №7.

“После подъезда к хвостовой части поезда маршрута №13, машинист вспомогательного поезда произвел сцепку с неисправным составом”, – продолжил Какошин.

В это время машинист поезда №13 смог разобраться, в чем дело. Он доложил диспетчеру, что может самостоятельно продолжать движение – была произведена расцепка.

“Электропоезд маршрута №13, после высадки пассажиров на станции “Площадь Ленина” был отправлен в электродепо для осмотра. Электропоезд маршрута №7 продолжил работу на линии”, – рассказал Какошин.

О произошедшем было доложено в МЧС, сотрудники которого вместе со специалистами электродепо осмотрели сломавшийся поезд. Оказалось, что в поломке привела кнопка включения вентиля замещения №1 (ВЗ1) на блоке №6 пульта управления кабины машиниста. Ее заменили, и поезд далее продолжил работать в штатном режиме.

“Приносим извинения пассажирам метрополитена за доставленные неудобства”, – заключил Какошин.