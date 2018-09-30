Минэкономики готовит новую концепцию поддержки предпринимателей

Новую концепцию поддержки белорусских предпринимателей разрабатывают специалисты Минэкономики. По словам заместителя главы ведомства Дмитрия Матусевича, документ подготовят к 20 октября.

Замминистра добавил, что новая концепция «должна поломать все стереотипы, которые есть». Он не исключил и вероятность структурных изменений.

– Ведется очень серьёзная проработка: мы начали к этому подходить еще в середине лета, а сейчас резко ускорились, – отметил Дмитрий Матусевич.

Предполагается, что одним из компонентов новой системы станет гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Это позволит упростить процедуры получения кредитов предпринимателями, поскольку поручителем перед банками выступит именно данный фонд.