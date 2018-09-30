Микроавтобус врезался в легковушку – погиб человек

В результате аварии в салоне микроавтобуса были заблокированы четыре человека – им на помощь пришли спасатели.

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Дзержинском районе, сообщили в МЧС.

Информация об аварии неподалеку от деревни Рябиновка поступила спасателям около 23:00.

В результате ДТП погиб один человек. Из салона микроавтобуса спасатели деблокировали четырех пассажиров, которым понадобилась медицинская помощь – они были госпитализированы.

Других подробностей аварии не приводится.