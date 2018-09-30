Третий фестиваль документального кино стран СНГ “Евразия.DOC” примет Минск 1-4 октября.

Часть программных мероприятий пройдет в Смоленске, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия. На фестиваль было подано более 150 заявок из 23 стран. В программу вошли 24 документальных фильма из 12 стран.

Участниками кинофорума станут как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии.

Победителей определит международное жюри, куда войдут известные кинодокументалисты, политологи и журналисты.

В программе также молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов “Евразия.DOC: 4 минуты”.

Площадками для проведения фестиваля “Евразия.DOC” в Минске, в частности, станут кинотеатр “Беларусь” и Белорусский государственный университет.