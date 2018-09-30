В Витебске мотоцикл сбил маму с ребенком.

30.09.2018 в Витебске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и пешеходов. Как сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома, мотоциклист двигался по дворовой территории, но в какой-то момент транспортное средство занесло и мотоцикл упал на бок.

В результате ТС протащило водителя около 5 метров, а затем сбило маму с коляской, в которой находился 9-месячный ребенок. У женщины диагностирован перелом ноги. Малыш не пострадал. Мотоциклист с различными телесными повреждениями госпитализирован.

Мужчина был трезв. С его слов, мотоцикл занесло на листве. Ведется проверка.