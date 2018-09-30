Десятки людей пострадали от неизвестного вещества в ночном клубе

Около 40 людей пожаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах.

Переполненный ночной клуб в британском городе Борнмут эвакуировали после того, как на танцполе распылили неизвестное вещество, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел в субботу ночью в заведении Cameo. Пострадали 40 человек, которые жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Всем на месте была оказана медпомощь. Одного госпитализировали “в профилактических целях”.

На кадрах в соцсетях видно, как полиция экстренно выводит посетителей из клуба, на улице образовалась толпа. Сообщатся, что в этот вечер в клубе проходило мероприятие: продано три тысячи билетов.

Пока выясняется, какое вещество распылили в клубе. Рассматривается версия, что это CS – так называемый слезоточивый газ “Сирень”.

Как сообщила полиция, следов химических или вредных токсичных веществ, которые могут представлять угрозу для людей, в клубе не нашли.

Напомним, что в начале месяца в Лондоне несколько человек также пострадали от отравляющего вещества, распыленного в магазине. В результате инцидента было госпитализировано три человека.