Чтобы вызволить из лифта детей, было достаточно одного электромеханика – мужчина открыл двери, и малолетние вышли на 16-м этаже.

Жительница Гродно подняла по тревоге экстренные службы города, сообщив, что в одном из многоэтажных домов упал лифт, в котором были дети, пишет газета “Гродненская правда”.

По данным издания, жительница 16-этажного дома, расположенного на улице Кремко, позвонила с тревожной информацией в милицию, скорую и МЧС.

Сообщается, что представители служб оперативно прибыли на место предполагаемого происшествия, однако данные женщины не подтвердились – выяснилось, что трое детей просто застряли в лифте, поэтому плакали и громко звали на помощь. Именно из-за криков и плача гражданка предположила самое худшее развитие событий.

По информации газеты, чтобы вызволить из лифта детей, было достаточно одного электромеханика – мужчина открыл двери, и малолетние вышли на 16-м этаже.

Как рассказали в ОАО “Гроднолифт”, дети были напуганы, но произошедшее – ситуация штатная, такое периодически случается с лифтовым оборудованием.