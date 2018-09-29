Впервые на платформе метро в Минске пройдёт концерт

Столичных меломанов в октябре ожидает необычное событие – впервые на платформе Минского метрополитена будет дан концерт.

О проведении в ночь на 14 октября на станции метро «Петровщина» музыкального мероприятия под названием «Ночь в метро» сообщили в эфире телеканала СТВ.

Концерт будет организован в рамках Международного фестиваля имени Юрия Башмета. По словам художественного руководителя фестиваля, пианиста Ростислава Кримера, билеты пока в продажу не поступили, так как еще не решен вопрос с их количеством – вместимость платформы небольшая, всего порядка 400 человек. Начнется мероприятие в 02:00.

«Прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу, будут выступать группа «Без билета», Дядя Ваня, мой оркестр, хор, оркестр на скрипке Страдивари. Это, в целом, интереснейшая концепция», – рассказал подробности Р. Кример.