Ученые нашли способ лечить аппендицит без операции‍

Специалисты из университета Турку выяснили, что аппендицит можно вылечить антибиотиками.

Аппендицит появляется из-за воспаления отростка – аппендикса. Перед операцией его подавляли антибиотиками. Однако доказать, что не обязательно лечить аппендицит хирургически, удалось лишь сейчас.

Пять лет ученые во главе с Паулиной Салминен экспериментально лечили аппендицит у 530 человек. 273 пациента прооперировали, 257 лечили медикаментами. Исследователи рассказали, что 61% тех пациентов, которые вылечились антибиотиками, по-прежнему не нуждаются в операции.

Медики предлагают теперь пациентам лечиться медикаментозно. Антибиотики уменьшают воспаление, что и приводит к выздоровлению в тех случаях, когда нет разрыва аппендикса.