Топливо снова дорожает в Беларуси

Последнее подорожание бензина и дизельного топлива было ровно неделю назад.

В Беларуси с воскресенья дорожает автомобильное топливо, сообщила пресс-служба концерна “Белнефтехим”.

Стоимость бензина и дизельного топлива снова увеличивается на 1 копейку.

“С 30 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку”, – говорится в сообщении.

Цена бензина теперь составит:

АИ-92-К5-Евро – 1,37 рублей
АИ-95-К5-Евро – 1,45 рублей
АИ-98-К5-Евро – 1,66 рублей
ДТ – 1,45 рублей.
Последнее подорожание бензина и дизельного топлива было ровно неделю назад. За сентябрь это уже пятое повышение цен.

Концерн “Белнефтехим” объясняет подорожание продолжающимся ростом цен на нефть.

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