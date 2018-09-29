Топливо снова дорожает в Беларуси

Последнее подорожание бензина и дизельного топлива было ровно неделю назад.
В Беларуси с воскресенья дорожает автомобильное топливо, сообщила пресс-служба концерна “Белнефтехим”.
Стоимость бензина и дизельного топлива снова увеличивается на 1 копейку.
“С 30 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется на 1 копейку”, – говорится в сообщении.
Цена бензина теперь составит:
АИ-92-К5-Евро – 1,37 рублей
АИ-95-К5-Евро – 1,45 рублей
АИ-98-К5-Евро – 1,66 рублей
ДТ – 1,45 рублей.
Последнее подорожание бензина и дизельного топлива было ровно неделю назад. За сентябрь это уже пятое повышение цен.
Концерн “Белнефтехим” объясняет подорожание продолжающимся ростом цен на нефть.