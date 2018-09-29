В январе – июле 2018 года продукция белорусского машиностроения поставлялась на рынки 139 стран мира.

Об этом говорится в статистическом обзоре ко Дню машиностроителя, подготовленном Белстатом. Праздник отмечается в Беларуси 30 сентября.

Как отмечается в документе, в январе – августе 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в республике выпуск легковых автомобилей увеличился в 3,2 раза, троллейбусов – в 2 раза, карьерных самосвалов – в 1,5 раза, велосипедов – на 33,8%, автобусов – на 24%, зерноуборочных комбайнов – на 22,5%, лифтов – на 20,9%, грузовых автомобилей – на 19,7%, прицепов и полуприцепов для перевозки грузов – на 19,7%, тракторов (кроме мотоблоков) – на 5%.

За 8 месяцев текущего года в Беларуси произведено 362,2 тыс. телевизоров, что в 2,1 раза больше, чем за январь – август 2017 г., холодильников и морозильников – 585,1 тыс. штук (на 12,5% больше), бытовых стиральных машин – 115,8 тыс. штук (на 11,4%).

В январе – июле 2018 г. продукция белорусского машиностроения поставлялась на рынки 139 стран мира. По итогам 7 месяцев текущего года на экспорт поставлено продукции машиностроения на сумму 3211,2 млн. долларов, или на 9,9% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Удельный вес экспорта отдельных видов продукции машиностроения

в объеме произведенной продукции в январе – июле 2018 г. (в процентах):

Грузовые автомобили (включая карьерные самосвалы, тягачи, шасси, самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья) – 75,1;

Тракторы для сельского и лесного хозяйства – 92,6;

Автобусы – 98,0;

Лифты, комплекты сборочные лифтов и скиповые подъемники с электроприводом – 81,9;

Холодильники и морозильники бытовые – 98,3.