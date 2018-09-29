Спецназ республики Косово занял подходы к аккумуляционному озеру контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе», сообщает Росбалт со ссылкой на RTS.

Отмечается, что около 60 бойцов специального подразделение МВД ROSU вошли в центр экологии и спорта в населенном пункте Зубин Поток вблизи плотины на севере автономного края.

Как сообщает сербское министерство полиции, спецназовцы задержали нескольких сербов, которые не совершали никаких правонарушений.

В связи с обострением ситуации на границе президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в полную боевую готовность, приказ передан начальнику генштаба сербской армии.

Министр полиции Небойша Стефанович заявил, что в полную боеготовность приведены также все специальные и особые подразделения МВД.

Ожидается, что вскоре в правительстве Сербии оценку ситуации даст директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

Ранее Вучич заявлял, что в последние годы сербские власти вложили в инфраструктуру, объекты и плотину его аккумуляционного озера около двух миллионов евро.

На ситуацию отреагировали в ЕС.

“Мы серьезно относимся к такого рода сообщениям и поддерживаем тесные контакты со всеми соответствующими сторонами”, — заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.

“Мы, как всегда, рассчитываем на то, что все стороны отреагируют спокойно и сдержанно”, — добавил собеседник агентства.