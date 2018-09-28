Мингорисполком ввел ограничения на продажу в городе алкогольных напитков с 23.00 до 07.00 в период с 1 октября 2018-го по 1 октября 2019-го. Соответствующее решение № 3041 от 14 сентября опубликовано на портале pravo.by.

Как поясняется, оно принято «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и борьбу с ними».

Правда, в некоторых местах спиртное в указанное время все-таки можно будет купить.

Так, водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другой алкоголь крепостью 7 и более процентов разрешено продавать ночью на объектах общепита в розлив.

Пиво же и слабоалкогольные напитки крепостью не более 7 процентов разрешено продавать в торговых объектах, где созданы условия для их употребления (столы, столы и стулья, столы для приема пищи стоя, барные стойки и другое оборудование), а также в объектах общепита.