Белорусские хирурги впервые выполнили операцию по повторной пересадке сердца, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения.

“Мужчине, которому потребовалась повторная пересадка сердца, впервые выполнили трансплантацию в 2013 году. Все это время он жил полноценной жизнью, работал. Недавно у него начала развиваться васкулопатия трансплантата (характеризуется прогрессирующим сужением коронарных артерий – ред.). Было принято решение вновь пересадить новое сердце, что и было сделано 23 сентября. Операция прошла успешно. Сейчас мужчина переведен в терапевтическое отделение“, – говорится в сообщении Минздрава.

По словам главного кардиолога Министерства здравоохранения Беларуси, доктора медицинских наук, профессора, академика НАН Беларуси директора РНПЦ “Кардиология” Александра Мрочека, ретрансплантация сердца выполнена в Беларуси впервые.

“Проведение такой операции для Беларуси – шаг в будущее, новые перспективы для кардиохирургии и трансплантологии. Теперь появилась возможность помогать тем пациентам, которым ранее уже трансплантировали сердца”, – отметили в Минздраве.

Как прогнозируется, в перспективе потребность в этом вырастет: за почти 10 лет практики в РНПЦ выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость – 75%. В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция.