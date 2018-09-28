Эксперты-сомнологи из американской клиники Майо назвали самую вредную позу для сна, пишет АиФ.ру со ссылкой на издание Bustle.

По результатам их исследований, сон на животе может привести к различным проблемам со здоровьем и самочувствием. В частности, у тех, кто регулярно спит в таком положении, могут возникнуть боли в спине, напряжение в шее, суставах и покалывание в конечностях. Помимо этого, в такой позе сложнее дышать. Особенно специалисты не рекомендуют спать таким образом беременным женщинам, поскольку у человека, лежащего на животе, ухудшается кровоток.

Снизить нагрузку на позвоночник в таком положении можно, подложив под таз и нижнюю часть живота подушку. Кроме того, матрас рекомендуется сменить на более жесткий.

В целом же, по мнению сомнологов, спать следует в удобном положении, позволяющем свободно поворачивать голову и шею.