Директор “Славянского базара” Александр Сидоренко покидает свой пост 1 октября, сообщил Sputnik.by компетентный источник.

По неподтвержденной информации, Сидоренко также уходит из Центра культуры “Витебск”, где занимал должность генерального директора.

Руководить фестивалем и Центром Сидоренко начал в мае 2013 года. Тогда свой пост оставил бессменный руководитель фестиваля Родион Басс в связи с проблемами со здоровьем. Из-за осложнений сахарного диабета у него ампутировали ногу. А в сентябре прошлого года Басс скончался.

До назначения Сидоренко работал первым заместителем гендиректора Центра культуры “Витебск”, заместителем начальника управления культуры Витебского облисполкома и начальником отдела по делам молодежи и оборонно-мобилизационной работе Витебского горисполкома.