Сотрудники погранслужбы Польши в пункте пропуска «Тересполь» изъяли партию гашиша. Товар, вес которого составил 86кг, в Беларусь пытались провезти россияне.

Как сообщает пресс-служба польской пограничной службы, граждане России спрятали наркотики в тайниках автомобиля, на котором следовали в Беларусь. Интересно, что наркодилеров задержали в августе, но только недавно польские пограничники обнародовали соответствующую информацию.

Известно, что 31 августа с незаконным грузом из Польши в Беларусь пытались попасть мужчина и женщина. Во время стандартной проверки пограничники заметили, что оба гражданина ведут себя неестественно, сильно нервничают.

Автомобиль парочки был отправлен на усиленный досмотр. И там обнаружили спрятанный в тайниках авто гашиш. Стоимость партии наркотиков оценивается в порядка 1млн. евро. Нарушителей арестовали.