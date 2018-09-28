Сегодня в Минске встречаются два аутсайдера КХЛ – минское “Динамо” и новосибирская “Сибирь”.

Надо отметить, что в “Сибири” тоже есть наши люди. Возглавляет команду бывший главный тренер “Зубров” Александр Андриевский, на днях в новосибирский клуб из китайского«Куньлуня» перешел 21-летний защитник сборной Беларуси Павел Воробей.

Похожая и судьба у команд на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги – «Динамо» и «Сибирь» находятся на дне в своих конференциях. Правда, «Зубры» в этом плане выглядят посимпатичнее – минская команда за 10 игр смогла набрать 6 очков, а у «Сибири» после 11 игр – вообще ноль!

Напомним, что не так давно и белорусский руководитель обеспокоился положением дел в ведущей команде страны и поинтересовался у министра внутренних дел Игоря Шуневича, который одновременно является председателя наблюдательного совета хоккейного минского “Динамо”: как они думают жить и работать дальше? Потому что команду «как-то «колбасит».

Ответ на этот вопрос, как мне кажется, нет ни у Шуневича, ни даже у главного тренера «Зубров» Горди Дуайера. Когда после седьмого поражения в чемпионате от «Салавата Юлаева» у него спросили журналисты: «Как можно прибавлять в большинстве, если вам неизвестна причина проблемы?», тот ответил достаточно туманно: «Мы продолжаем работать над этим».

Некоторые прочили отставку тренера уже после восьми матчей, но, похоже, руководство клуба решило не торопиться. Во всяком случае, Игорь Шуневич опроверг слухи о поиске замены Горди Дуайеру.

«Как председатель наблюдательного совета, как лицо, ответственное за формирование тренерского штаба, я ни словом, ни делом ни разу не заикался и не думал о смене тренерского штаба “Динамо-Минск” за этот период, – заявил он. – И никакая другая фамилия главного тренера мной нигде не озвучивалось. На сегодня решения о замене главного тренера и других тренеров нет. Мы предоставляем карт-бланш Горди Дуайеру. Мы думаем, что команда будет набирать обороты. Проигрыши нынешние — это не повод для того, чтобы паниковать и кардинально что-то менять. Нужно эффективно управлять нынешним составом».

А вот наставник минской «Юности» Михаил Захаров говорит, что «этот состав «Динамо» сильнее, чем в прошлом году, а почему игра не идет — вопрос к тренерам».

«Шанс на плей-офф не потерян», – оптимистично считает Захаров.

А вот болельщики, исходя из посещаемости «Минск-Арены, похоже, не очень-то верят в то, что у «Зубров» вырастут крылья. Например, на последнем матче с «Салаватом» было чуть более 9 тысяч зрителей. В лучшие времена на арене яблоку негде было упасть…