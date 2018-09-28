Паспорт известного певца, записную книжку с телефонами его друзей, рукописи двух песен были обнаружены после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна и переданы в “Литфонд”.

Советский документ, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен передали на продажу в аукционный дом “Литфонд”.

По словам представителей фонда, паспорт рок-легенды был найден в квартире друзей на улице Рубинштейна, где Цой часто бывал после концертов в Ленинградском рок-клубе, за холодильником. Человек, передавший документы для продажи, пожелал остаться неназванным.

Паспорт был выставлен за 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей. В записной книжке Цоя записаны телефоны рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого, Всеволода Гаккеля и других.

Отец Виктора Цоя Роберт назвал историю с появлением через столько лет паспорта рок-музыканта “чистым блефом”.

“Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение”, — сказал Цой РИА Новости.

Вместе с тем, по словам представителей аукционного дома, паспорт бы признан подлинным, он был выдан Цою после того, как ему исполнилось 16 лет.

Виктор Цой — рок-музыкант, культовый персонаж 90-х годов, написавший песню “Перемен!”, ставшую гимном десятилетия, основатель и фронтмен группы “Кино” (1962-1990). Родился в 1962 году в Ленинграде, в 1990 году погиб в автокатастрофе.