Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на саммите СНГ поделился с коллегами своим видением ситуации в мире, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Неизменным приоритетом членства Беларуси в СНГ остаётся укрепление экономического сотрудничества.

— Сегодня мировые рыночные отношения всё больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение. Только сообща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам. С одной стороны, мы должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С другой – активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную кооперацию, — призывает Александр Лукашенко.

Белорусский лидер констатировал отсутствие «генерального» плана развития СНГ.

— В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии Концепции дальнейшего развития СНГ. Предлагаю поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок, — предлагает Александр Лукашенко.

Взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества, считает белорусский лидер.

— Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с Экономическим поясом Шёлкового пути, — и уточняет, что Беларусь уже участвует в нём, развивая Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Глава государства уверен, что стабильным отношениям между государствами СНГ будет также способствовать широкий диалог Содружества с Евразийским экономическим союзом.

Президент Беларуси поручил Сергею Лебедеву и Тиграну Саркисяну активизировать подготовку к подписанию обновлённого Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ.

— Этот документ позволит нашим партнёрам по Содружеству оперативно и в полном объёме получать информацию о развитии евразийской интеграции, объективно оценивать перспективы наращивания сотрудничества по приоритетным направлениям, — добавил Лукашенко.