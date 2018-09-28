В Таджикистане в пятницу, 28 сентября, состоится встреча лидеров стран СНГ. Но для Беларуси визит главы государства в Душанбе интересен в первую очередь ожидаемой точкой в торге с Москвой по нефтяному вопросу, несмотря на то, что двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина не запланирована.

В повестке заседания Совета глав государств — членов СНГ заявлены переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. На них, как сообщает пресс-служба главы государства, президенты обсудят вопросы политического взаимодействия, дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарных областях и в сфере безопасности. Во время заседания также будет рассмотрено совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Ожидается, что на полях саммита Александр Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Во время визита президента в Душанбе запланированы и двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество двух стран в различных отраслях и ознакомятся с реализацией достигнутых ранее договоренностей.

Ранее сам Лукашенко обозначал еще одну задачу: окончательно согласовать с президентом России решение нефтяного спора.

В частности, в ходе недавнего совещания по итогам встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия выработали варианты решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой темных нефтепродуктов.

«Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от „перетаможки“ сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — отметил президент.

«Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса», — заявил президент.

В тот же день состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина: президенты обсудили и, как сообщала пресс-служба Лукашенко, нашли решение по главному вопросу. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый газ.

Некоторые подробности договоренностей уже озвучил посол России в Беларуси Михаил Бабич. Речь идет о том, что Россия увеличит объем поставок нефтепродуктов для белорусских перерабатывающих предприятий на 10% уже в следующем году.

«По большому счету столько, сколько нужно будет его им для потребления, столько и будет поставляться по итогам совместных переговоров», — заверил посол.

А вот что касается нефтепродуктов, которые после разной степени переработки отправлялись из Беларуси на экспорт, то переговоры по этому вопросу продолжаются. По словам Бабича, их результаты и объявят президенты России и Беларуси.

Как сообщал TUT.BY, импортом российских нефтепродуктов занимается всего несколько белорусских компаний, аффилированных с крупнейшими бизнесменами страны.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак назвал экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразным. Новак уточнил, что Беларусь полностью обеспечивает себя сама собственными нефтепродуктами, перерабатывая российскую нефть. Российские власти считают, что Беларуси нужно импортировать 100−300 тыс. тонн российских нефтепродуктов в год, но никак не нынешние 2 млн тонн.

Принципиальная позиция Москвы была обусловлена «увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — потери. Поэтому с осени предлагалось ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазут, СУГ), который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Поставки сверх этих объемов будут запрещены.

Александр Лукашенко реагировал на упреки в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты, мазут и прочие газойли, и в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. «Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет. Нет, здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку. „Нет, вы запретите своим компаниям покупать“. Я говорю: „Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно“. „Нет, вы не покупайте, вы запретите, вы откажитесь и так далее“. Это нормально? Это не нормально», — сказал президент.

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