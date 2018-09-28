Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий переводить в Пенсионный фонд деньги, изъятые в рамках дел о коррупции.

В бюджет Пенсионного фонда начнут переводить конфискованные деньги коррупционеров, а также средства, полученные от реализации их имущества. Полученные деньги пойдут на выплату страховых пенсий.

Соответствующие поправки разработала партия «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, представляя законопроект, говорил, что за последние шесть лет в бюджет поступило более 1,2 миллиарда рублей, полученных от продажи имущества коррупционеров.

Депутаты Госдумы 27 сентября приняли в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Возраст выхода на пенсию поэтапно повысят с 55 до 60 лет у женщин и с 60 до 65 лет у мужчин.